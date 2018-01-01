US Open. Надежда Киченок не прошла в полуфинал в миксте

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят матчи второго круга.Украинкаи голландецуступили американкеи британцу. Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился в пользу Маттек Сэндс и Маррея со счетом 7:6(5), 6:7(6), 10-7.Соперники взяли по одной подаче друг друга. Киченок и Коольхоф выполнили три эйса, 44 винерса и допустили восемь двойных и 25 невынужденных ошибок. На счету американки и британца четыре эйса, 31 виннерс, одна двойная и 13 невынужденных ошибок.В полуфинале Маттек Сэндс и Маррей сыграют с американцами Кристиной Макхэйл и Кристианом Харрисоном.Напомним, в миксте во втором круге завершили выступление Элина Свитолина с бразильцем Бруно Соаресом, в первом – Людмила Киченок с Артемом Ситаком из Австралии.