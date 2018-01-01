US Open. Надежда Киченок и Артем Ситак стартовали с победы в миксте

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят матчи первого круга.Украинкав дуэте с голландцемодержали победу над американской паройсо счетом 6:2, 7:5.За 1 час 5 минут, проведенные на корте, Киченок и Коольхоф выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. Обе пары по два раза подали навылет, при этом Надежда и Уэсли допустили одну двойную ошибку, а американцы – три.Во втором круге Надежда Киченок и Уэсли Коольхоф сыграют либо с Людмилой Киченок и австралийцем Артемом Ситаком, либо с четвертыми сеяными Латишей Чан из Тайваня и боснийцем Иваном Додигом.