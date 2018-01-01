US Open. Савчук со Свитолиной не прошла во второй круг в парном разряде

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки(119-я в парном рейттинге WTA) и(1327) проиграли чешкам(161) и(174). Поединок продолжался 1 час 14 минут и завершился в пользу чешек со счетом 6:2, 7:5.Савчук и Свитолина не заработали ни одного брейк-пойнта, в то время, как их соперницы реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету Ольги и Элины один эйс и две двойные ошибки, а Кужмова и Рыбарикова шесть раз подали навылет при одной двойной ошибке.Отметим, что Ольга Савчук сыграла свой последний матч в карьере Накануне она подтвердила информацию, что планирует завершить карьеру по итогам US Open.Ранее в первом круге выбыли из борьбы Катерина Козлова в дуэте со швейцаркой Белиндой Бенчич, Катерина Бондаренко в паре с сербкой Александрой Крунич и Надежда Киченок с австралийкой Анастасией Родионовой.Борьбу продолжает только Людмила Киченок (41) в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд (188), которые в первом круге обыграли румынку Сорану Кырстю (66) и испанку Сару Соррибес Тормо (65) – 7:6(2), 6:2.Во втором круге Людмиле и Соране предстоит сыграть против посеянной под 15-м номером румынской пары Ирина Бегу (26) / Моника Никулеску (44).