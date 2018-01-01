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US Open. Савчук со Свитолиной не прошла во второй круг в парном разряде
Элина Свитолина и Ольга СавчукВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин в парном разряде проходят  матчи первого круга.

Украинки Ольга Савчук (119-я в парном рейттинге WTA) и Элина Свитолина (1327) проиграли чешкам Виктории Кужмовой (161) и Магдалене Рыбариковой (174). Поединок продолжался 1 час 14 минут и завершился в пользу чешек со счетом 6:2, 7:5.

Савчук и Свитолина не заработали ни одного брейк-пойнта, в то время, как их соперницы реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету Ольги и Элины один эйс и две двойные ошибки, а Кужмова и Рыбарикова шесть раз подали навылет при одной двойной ошибке.

Отметим, что Ольга Савчук сыграла свой последний матч в карьере  Накануне она подтвердила информацию, что планирует завершить карьеру по итогам US Open.

Ранее в первом круге выбыли из борьбы Катерина Козлова в дуэте со швейцаркой Белиндой Бенчич, Катерина Бондаренко в паре с  сербкой Александрой Крунич и Надежда Киченок с австралийкой Анастасией Родионовой.

Борьбу продолжает только Людмила Киченок (41) в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд (188), которые в первом круге обыграли румынку Сорану Кырстю (66) и испанку Сару Соррибес Тормо (65) – 7:6(2), 6:2.
Во втором круге Людмиле и Соране предстоит сыграть против посеянной под 15-м номером румынской пары Ирина Бегу (26) / Моника Никулеску (44).
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