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US Open. Ангелина Калинина проиграла действующей чемпионке
US Open. Ангелина Калинина проиграла действующей чемпионкеВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят  матчи второго круга.

Прошедшая через квалификацию 21-летняя украинка Ангелина Калинина, в упорной борьбе уступила действующей чемпионке турнира, третьей ракетке мира 25-летней американке Слоан Стивенс (3). Поединок продолжался 2 часа 46 минут и завершился в пользу американки со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Калинина выполнила четыре подачи навылет, активно выиграла 24 розыгрыша и допустила шесть двойных и 54 невынужденных ошибок. На счету Стивенс два эйса, 31 виннерс, две двойные и 42 невынужденные ошибки. Прежде теннисистки не встречались.

В третьем круге турнира Стивенс встретится с белоруской Викторией Азаренко.

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг. Женщины.
Слоан Стивенс (США, 3) — Ангелина Калинина (Украина, Q) - 4:6, 7:5, 6:2
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