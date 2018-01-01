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US Open. Калинина вышла в финальный раунд квалификации, Костюк выбыла из борьбы
US Open. Калинина вышла в финальный раунд квалификации, Костюк выбыла из борьбыВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходит квалификация.

136-я ракетка мира, 21-летняя украинка Ангелина Калинина, посеянная под 26-м номером, обыграла 23-летнюю чешку Терезу Мартинцову, занимающую в рейтинге WTA 229-ю строчку, со счетом 6:3, 6:1.

За 1 час 10 минут игрового времени Калинина выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Ангелина выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок, а Мартинцова на подаче не ошибалась, но и навылет ни разу не подала.

В решающем поединке за выход в основную сетку Калинина сразится со 199-й ракеткой мира, 18-летней австралийкой Джейми Фурлис. Ранее Калинина и Фурлис не встречались.
Марта Костюк (Украина)118-я ракетка мира, 16-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под 23-м номером, не смогла пробиться в финальный раунд квалификации, проиграв 20-летней чешке Мари Бузковой, занимающей в рейтинге WTA 171-е место. Поединок длился 1 час 16 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:1, 7:5.
Костюк сделала два брейка и упустила шесть своих подач. Соперницы выполнили по два эйса, при этом украинка совершила шесть двойных ошибок, а чешка – две.

В заключительном круге отбора Бузкова встретится со 146-й ракеткой мира испанкой Джорджиной Гарсия-Перес.
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