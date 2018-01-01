Винус Уильямс вышла во второй круг на турнире в Монреале

14:11 Ломаченко – лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии BWAA, Усик – 8-й 12 | Бокс
14:00 Флойд Мейвезер: У Гарсии больше шансов против Ломаченко, чем против Спенса 37 | Бокс
13:08 Голландка Ван Рувендаль – чемпионка Европы в плавании на 5 км; Панчишко – 14-я 63 | Плавание
12:51 Голландка Ван Дийк – чемпионка Европы в индивидуальной «разделке»; Кононенко – 22-я 70 | Велоспорт
10:26 ЧЕ по летним видам спорта. Сборная Украины поднялась на шестое место после пяти медальных дней 130 | Новости спорта / Главные новости спорта
10:01 Тайсон Фьюри: Кличко против меня выглядел не намного лучше, чем Сефери 86 | Бокс
09:41 Белью: Победить Тайсона Фьюри будет гораздо легче, чем Усика 110 | Бокс
09:14 Димитров обыграл Вердаско и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто 113 | Теннис
08:57 Торонто. Джокович и Вавринка стартовали с побед, Нишикори выбыл и другие результаты 120 | Теннис
08:18 Монреаль. Суарес-Наварро стала соперницей Цуренко по второму кругу 115 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Август 2018 (128)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
© 2006-2018 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.