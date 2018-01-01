Винус Уильямс вышла во второй круг на турнире в Монреале

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.14-я ракетка мира, 38-летняя американка(13) одержала победу над своей 19-летней соотечественницей, прошедшей через квалификацию, занимающей в рейтинге WTA 124-ю позицию, со счетом 7:5, 6:1.Поединок длился 1 час 17 минут. За это время Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки. Доулхайд сделала один брейк, три раза подала навылет и пять раз ошиблась при подаче. Между собой американки играли впервые.Следующей соперницей Винус станет одна из румынских теннисисток - либо Сорана Кырстя, либо Моника Никулеску (Q).Винус Уильямс (США, 13) — Кэролайн Доулхайд (США, Q) – 7:5, 6:1