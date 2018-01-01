Сан-Хосе. Бондаренко потерпела поражение на старте парного турнира

Вчера, 16:39 157 | Теннис

В Сан-Хосе (США) на турнире WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс призовым фондом $799,000, в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Катерина Бондаренко (56-я в парном рейтинге WTA) и россиянка Валерия Савиных (14) проиграли испанке Джорджине Гарсии-Перес (99) и австралийке Присцилле Хон (97). Поединок продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу Гарсии-Перес и Хон со счетом 6:4, 6:4.



Бондаренко и Савиных не сумели реализовать ни одного их двух имевшихся брейк-пойнтов, а соперницы реализовали два брейк-пойнта из четырех. Катерина с Валерией ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче против трех эйсов и двух двойных ошибок у испанки с австралийкой.



Отметим, что в одиночном разряде Бондаренко также завершила выступление в первом круге,

Катерина была единственной прелдставительницей Украины на турнире в одиночном разряде. В Сан-Хосе (США) на турнире WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс призовым фондом $799,000, в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(56-я в парном рейтинге WTA) и россиянка(14) проиграли испанке(99) и австралийке(97). Поединок продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу Гарсии-Перес и Хон со счетом 6:4, 6:4.Бондаренко и Савиных не сумели реализовать ни одного их двух имевшихся брейк-пойнтов, а соперницы реализовали два брейк-пойнта из четырех. Катерина с Валерией ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче против трех эйсов и двух двойных ошибок у испанки с австралийкой.Отметим, что в одиночном разряде Бондаренко также завершила выступление в первом круге, проиграв белоруске Виктории Азаренко.Катерина была единственной прелдставительницей Украины на турнире в одиночном разряде.