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Федерер: Для теннисиста нет ничего хуже, чем сидеть объяснять свое поражение
Федерер: Для теннисиста нет ничего хуже, чем сидеть объяснять свое поражениеВосьмикратный чемпион Уимблдона, швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение от Кевина Андерсона из ЮАР в четвертьфинале Уимблдона, где выиграл два первых сета и в третьем имел матчбол. Поединок завершился победой Андерсона со счетом 2:6, 6:7(5), 7:5, 6:4, 13:11.

«У Андерсона хорошая первая подача, на которую он всегда может положиться. И я всегда считал, что он хорошо принимает вторую подачу, особенно если подать мягко. Все это он сегодня сделал хорошо, приводит слова Федерера официальный сайт турнира. - Меня ничего в его игре не удивило, потому что я видел много его матчей. И пусть наши с ним предыдущие встречи я выиграл уверенно, я знал, что он умеет прибавить, так что брейков больше не будет.

Я был доволен тем, как начал матч и захватил в нем инициативу, но не очень понял, почему начиная с третьего сета не мог создать себе больше шансов. В целом, меня были в этом матче возможности, но я ими не воспользовался и разочарован.

Да, это был не лучший мой день, но они не так часто случаются. Средних дней гораздо больше, и даже в них нужно пытаться победить. Сегодня у меня не получилось, к сожалению.

Не знаю, сколько я буду переваривать это поражение: может, долго, может, полчаса. Конечно, у меня есть цель вернуться сюда в следующем году. Не назвал бы это «незаконченным делом». По-моему, я тут достаточно дел закончил. Так что я в порядке. Просто огорчен.

«Уимблдон» для меня особенный, наверное, потому, что поражения здесь больнее, чем на других турнирах. Поэтому я всегда сверхмотивирован на то, чтобы сыграть здесь успешно и не сидеть тут, объясняя свое поражение. Для теннисиста нет ничего хуже. Вообще, мне нравится здешняя обстановка, как мы тут проводим время всей семьей, у меня с этим место связано много хороших воспоминаний, все мои кумиры тут побеждали.

Я не сказал бы, что сегодня был плохой день, – обычный день. По ходу одного матча бывают эпизоды, когда ты прибавляешь и играешь очень хорошо. Но мне не кажется, что до сегодняшнего дня я играл невероятно. Хорошо – да. Но сегодня, когда мне было нужно, я не смог прибавить. Ничего этого не предвещало. Я хорошо чувствовал себя на разминке, перед матчем, в первом сете и даже потом, когда начал проигрывать. Просто победить все равно не удалось».
По материалам: Sports.ru
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