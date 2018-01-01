Уимблдон. Ольга Савчук выбыла в первом круге парного разряда

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(61-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с американкой(186) в упорной борьбе уступили шестым сеяным канадке(9) и китаянке(15). Поединок продолжался 2 часа 33 минуты и завершился в пользу Дабровски и Ифань со счетом 6:7(5), 6:2, 10:8.Савчук и Риске выиграли два гейма на приеме и проиграли пять геймов на своей подаче. На счету Ольги и Элисон два эйса и семь двойных ошибок, а соперницы три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.