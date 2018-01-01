Уимблдон. Свитолина зачехлила ракетку в первом круге

Вчера, 23:31 47 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Пятая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (5) потерпела поражение от 30-летней немки Татьяны Марии, занимающей в мировом рейтинге 48-е место. Поединок продолжался 2 часа 9 минут и завершился в пользу немки со счетом 7:6(3), 4:6, 6:1.



Свитолина выиграла пять геймов на подаче Марии и проиграла шесть на своей. Элина лишь один раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок, а соперница выполнила шесть эйсов при четырех двойных ошибках.



Отметим, что Свитолина не смогла даже приблизиться к результату прошлого года на Уимблдоне, где она дошла до 1/8 финала.



Во втором круге соперницей Татьяны Марии будет француженка Кристина Младенович, которая в трех сетах победила словачку Анну Шмидлову - 5:7, 6:2, 6:2.



Напомним, немногим ранее



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. Первый круг.

Татьяна Мария (Германия) - Элина Свитолина (Украина, 5) — 7:6(3), 4:6, 6:1

Кристина Младенович (Франция) - Анна Шмидлова (Словакия) — 5:7, 6:2, 6:2 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Пятая ракетка мира, 23-летняя украинка(5) потерпела поражение от 30-летней немки, занимающей в мировом рейтинге 48-е место. Поединок продолжался 2 часа 9 минут и завершился в пользу немки со счетом 7:6(3), 4:6, 6:1.Свитолина выиграла пять геймов на подаче Марии и проиграла шесть на своей. Элина лишь один раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок, а соперница выполнила шесть эйсов при четырех двойных ошибках.Отметим, что Свитолина не смогла даже приблизиться к результату прошлого года на Уимблдоне, где она дошла до 1/8 финала.Во втором круге соперницей Татьяны Марии будет француженка, которая в трех сетах победила словачку- 5:7, 6:2, 6:2.Напомним, немногим ранее Леся Цуренко стартовала с победы, а Катерина Бондаренко выбыла из борьбы.Татьяна Мария (Германия) - Элина Свитолина (Украина, 5) — 7:6(3), 4:6, 6:1Кристина Младенович (Франция) - Анна Шмидлова (Словакия) — 5:7, 6:2, 6:2