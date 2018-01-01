Уимблдон. Костюк проиграла в финальном раунде квалификации

Вчера, 09:36 123 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде завершилась квалификация.



135-я ракетка мира, украинка Марта Костюк (23) в свой 16-й день рождения не смогла остановить 21-летнюю испанку Сару Соррибес Тормо (3), занимающую в рейтинге WTA 103-е место. Поединок длился 1 час 50 минут и завершился в пользу испанки со счетом 7:5, 7:6(5).



По ходу поединка у обеих теннисисток было по 7 брейк-пойнтов, из которых Костюк реализовала три, а Соррибес Тормо – четыре. На подаче соперницы совершили по пять двойных ошибок, при этом Марта выполнила три эйса, а Сара – ни одного.



Напомним, ранее не сумели пробиться в основную сетку еще две украинки – Ангелина Калинина. В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде завершилась квалификация.135-я ракетка мира, украинка(23) в свой 16-й день рождения не смогла остановить 21-летнюю испанку Сару Соррибес Тормо (3), занимающую в рейтинге WTA 103-е место. Поединок длился 1 час 50 минут и завершился в пользу испанки со счетом 7:5, 7:6(5).По ходу поединка у обеих теннисисток было по 7 брейк-пойнтов, из которых Костюк реализовала три, а Соррибес Тормо – четыре. На подаче соперницы совершили по пять двойных ошибок, при этом Марта выполнила три эйса, а Сара – ни одного.Напомним, ранее не сумели пробиться в основную сетку еще две украинки – Даяна Ястремская