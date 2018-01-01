Стаховский вышел в четвертьфинал на челленджере в Илкли

Теннис. АТР. Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY. Илкли (Великобритания). Трава. Призовой фонд €127, 000. 32 участника

В Илкли (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.140-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под восьмым номером, одержал победу над 27-летним британцем, занимающим в рейтинге ATP 165-е место, со счетом 6:4, 6:0.Матч длился 57 минут. За это время Стаховский взял четыре подачи Кинга и отыграл его единственный брейк-пойнт. На счету Сергей два эйса при отсутствии двойных ошибок, а его соперник шесть раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.В четвертьфинале соперником Стаховского будет лидер посева, 24-летний австралиец, занимающий в мировом рейтинге 97-е место, который разгромил японца– 6:2, 6:2.Сергей Стаховский (Украина, 8) – Кевин Кинг (Великобритания) – 6:4, 6:0Джордан Томпсон (Австралия, 1) – Хироки Мория (Япония) – 6:2, 6:2