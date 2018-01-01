На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Милош Раонич вышел во второй круг турнира ATP в Лондоне
Милош Раонич вышел во второй круг турнира ATP в ЛондонеВ Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи первого круга.

31-я ракетка мира, 27-летний канадец Милош Раонич вышел во второй круг после того, как при счете 6:1, 3:1 его соперник, 25-летний Юки Бхамбри (Q) из Индии отказался от продолжения борьбы.

Теннисисты провели на корте 45 минут. За это время Раонич сделал три брейка, выполнил 13 эйсов и допустил две двойные ошибки. Бхамбри ничем отличиться не сумел и совершил две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал турнира Раонич сыграет против победителя в матче Давид Гоффен (Бельгия, 4) — Фелисьяно Лопес (Испания).

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.
Первый круг
Милош Раонич (Канада) — Юки Бхамбри (Индия, Q) – 6:1, 3:1
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Лондон. Чилич стартовал с победы над Вердаско и другие результаты
Вавринка стартовал с победы на турнире в Лондоне
Штутгарт. Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха и вышел в полуфинал
Раонич вышел в третий круг на «Мастерсе» в Монте-Карло
Раонич обыграл Элиаша и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе
Милош Раонич вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Раонич и Сок поспорят за выход в &#188; финала на «Мастерсе» в Шанхае
Токио. Раонич, благодаря 22 эйсам, обыграл Томича
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Бирмингеме. Корне обыграла Макарову и стала соперницей Свитолиной
Лондон. Джокович стал соперником Димитрова
Бирмингем. Цуренко победила Уотсон и вышла во второй круг
Лондон. Димитров во втором круге ожидает победителя матча Джокович-Миллман
Милош Раонич вышел во второй круг турнира ATP в Лондоне

Последние новости спорта

18:13 Бирмингеме. Корне обыграла Макарову и стала соперницей Свитолиной 125 | Теннис

17:55 Лондон. Джокович стал соперником Димитрова 102 | Теннис

17:26 Бирмингем. Цуренко победила Уотсон и вышла во второй круг 115 | Теннис / Главные новости спорта

17:08 Лондон. Димитров во втором круге ожидает победителя матча Джокович-Миллман 107 | Теннис

16:50 Павел Алтухов стал обладателем каноэ с уникальным дизайном 101 | Гребля

16:35 Говоров: Мне не хватило десять сотых до мирового рекорда, и я очень доволен 88 | Плавание

15:51 Милош Раонич вышел во второй круг турнира ATP в Лондоне 88 | Теннис

15:20 Свитолина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме 113 | Теннис / Главные новости спорта

15:00 Мальорка. Катерина Козлова зачехлила ракетку в первом круге 88 | Теннис

14:37 Мальорка. Марта Костюк не смогла пробиться во второй круг 98 | Теннис

Все новости

ФОТО

Женская сборная Украины по боксу вернулась на родину с чемпионата Европы (+Фото)

Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы (+Фото, Видео)

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Фьюри «расправился» с Сефери на открытой тренировке (Фото, Видео)

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

ВИДЕО

Бьорндален и Домрачева исполнили танец на торжественном вечере в Осло (Видео)

НБА. «Голден Стэйт» провел чемпионский парад в Окленде (+Видео)

НХЛ. «Вашингтон» провел парад с Кубком Стэнли (+Видео)

Ролан Гаррос. Победа Надаля над Тимом: обзор финального матча (видео)

Тайсон Фьюри vs Сефер Сефри (Видео боя)

НБА. Передача Смита на Джеймса и трехочковые Карри– в топ-5 моментов четвертого матча финала (Видео)

НХЛ. Игроки «Вашингтон Кэпиталз» поют песню «Мы чемпионы» (Видео)





Топ-новости недели

Бирмингем. Цуренко победила Уотсон и вышла во второй круг
Свитолина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме
Стаховский cтартовал с победы на челленджере в Илкли
Названы дата и место проведения боя Усик - Гассиев
Виктория Мотричко завоевала серебро на этапе Кубка мира по шашкам


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2018 (305)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги