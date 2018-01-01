Федерер: У меня высокие стандарты, я хочу, чтобы люди видели лучшего Федерера

Швейцарецпрокомментировал недовольство ряда директоров турниров по поводу его решения пропустить грунтовый сезон. В частности, директор «Ролан Гаррос» Ги Форже сказал, что очень огорчён решением Федерера. Владелец турнира в Мадриде Ион Цириак заявил, что Роджер повёл себя неправильно.«Это и есть свобода слова — каждый может говорить, что хочет. Я же не согласен с теми, кто говорит, что я должен был играть, — цитирует Федерера Ubitennis.. - У меня высокие стандарты. Я хочу, чтобы люди видели лучшего Роджера Федерера в том числе и на грунте. Однако для этого требуется большая подготовка. Только так я могу выйти на уровень, позволяющий противостоять соперникам на грунте. Люди иногда забывают, что это не так просто.Я почти 20 лет в туре и в 17 сезонах играл с января по ноябрь. Я не Хьюитт или Роддик, которые иногда пропускали сезон, потому что путь был слишком длинным. Но травма дала мне понять: если я хочу оставаться в туре подольше — и кто-то может подумать, что это хорошо для самого тура, — мне нужно делать паузы.Я понимаю расстройство ряда директоров турниров, хотя для некоторых я и так сделал очень много. Думаю, они могли бы и защитить меня, сказав: «Роджер может принять решение сам. Иногда его слишком сильно критикуют».