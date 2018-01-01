Стаховский выбыл во втором круге на челленджере в Ноттингеме

В Ноттингеме (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Nature Valley Openс призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.133-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под седьмым номером, проиграл 28-летнему британцу, занимающему в рейтинге ATP 530-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 43 минуты и завершился в пользу британца со счетом 7:5, 7:6(2).На счету Стаховского два брейка, десять эйсов и две двойные ошибки, у Эванса – три брейка, два эйса и пять двойных. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 1:1.Стаховский продолжает выступление в парном разряде. Украинец вместе с испанцем Адрианом Менендес-Масейрасом в четвертьфинале сыграют с четвертыми сеяными американцем Остином Крайчеком и Дживаном Недунчежяном из Индии.