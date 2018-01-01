Ролан Гаррос. Свитолина проиграла Бузарнеску в третьем круге

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) потерпела поражение от 30-летней румынки, занимающей в мировом рейтинге 33-е место. Поединок продолжался 1 час 37 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:3, 7:5.Свитолина реализовала два борейк-пойнта из семи, Бузарнеску – пять из десяти. Элина два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче против четырех эйсов и трех двойных ошибок у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.Свитолина покидает Roland Garros, заработав 130 рейтинговых очков и $152,035 призовых.Соперницей Бузарнеску в 1/8 финала будет американка(13), обыгравшая японку(21) – 6:1, 7:6(7).Напомним, в одиночном разряде борьбу продолжает одна украинка –, которая в третьем круге сыграет против 18-й ракетки мира, 29-летней чешки(19).Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) — Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:3, 7:5Мэдисон Кис (США, 13) — Наоми Осака (Япония, 21) – 6:1, 7:6(7)Юлия Путинцева (Казахстан) — Ван Цян (Китай) – 1:6, 7:5, 6:4Барбора Стрыкова (Чехия, 26) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:3