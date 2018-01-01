Ролан Гаррос. Бондаренко и Крунич в паре стартовали с победы

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в парном разряде проходять матчи первого круга.Украинка(81-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с сербкой(47) в упорной борьбе одержали победу над посеянными под 15-м номером полькой(44) и американкой(45) со счетом 7:5, 4:6, 7:6(2).Поединок продолжался 2 часа 27 минут. Обе пары взяли по семь подач друг друга. Катерина и Александра выполнили два эйса и допустили пять двойных ошибок, а их соперницы шесть раз подали навылет и совершили семь двойных.За выход в третий раунд турнира Бондаренко и Крунич сыграют с победительницами матча между российской парой Екатерина Макарова (36) / Анна Калинская (157) и американками Дженнифер Брэди (86)/ Ваня Кинг (64).