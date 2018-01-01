Ролан Гаррос. Катерина Козлова выбыла во втором раунде

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи второго круга.24-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 67-е место, не смогла остановить 54-ю ракетку мира, 22-летнюю чешку. Матч длился 2 часа 18 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:7(4), 6:4, 6:4.Козлова реализовала семь брейк-пойнтов из десяти, Синякова – девять из 17-ти. Обе соперницы допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом украинка три раза подала навылет, а чешка – два.Таким образом, Козлова завершила выступление в одиночном разряде, заработав 70 рейтинговых очков и $92,390 призовых.В парном разряде украинка со своей напарницей Марией Иригойен из Аргентины будут стартовать в матче против американки Кейтлин Кристиан и немки Карины Виттёфт.Соперницей же Синяковой в третьем круге будет ее соотечественница(26), которая победила россиянку– 6:4, 6:2.Катержина Синякова (Чехия) — Катерина Козлова (Украина) – 6:7(4), 6:4, 6:4Барбора Стрыкова (Чехия, 26) — Екатерина Макарова (Россия) - 6:4, 6:2