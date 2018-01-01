Ролан Гаррос. Марта Костюк проиграла во втором раунде квалификации

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.15-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 142-е место, уступила в двух сетах с 24-летней итальянке, занимающей в рейтинге WTA 185-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 15 минут и зварешился в пользу итальянки со счетом 6:3, 6:3.По ходу матче у обеих теннисисток было по десять брейк-пойнтов, из которых Костю реализовала четыре, а Тревисан – семь. Марта выполнила один эйс и совершила семь двойных ошибок, а соперница навылет не подавала и четыре раза ошиблась на подаче.Отметим, что Костюк впервые приняла участие в квалификации взрослого Ролан Гаррос.