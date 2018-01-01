Ролан Гаррос. Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.15-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 142-е место, переиграла в трех сетах 175-го номера рейтинга WTA 24-летнюю японкусо счетом 6:4, 4:6, 6:4.Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За это время Костюк реализовала семь брейк-пойнтов из 13-ти, а Хоцуми – шесть из 14-ти. На счету Марты один эйс и девять двойных ошибок, а у соперницы два эйса и пять двойных.Во втором раунде квалификации Костюк встретится с 24-летней итальянкой Мартиной Тревисан, занимающей в рейтинге WTA 185-ю строчку.