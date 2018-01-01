Монте-Карло. Надаль успешно продолжает защиту титула

Вчера, 21:22 70 | Теннис

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Первая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) одержал победу над 21-летним россиянином Кареном Хачановым, занимающим в рейтинге ATP 38-е место, со счетом 6:3, 6:2.



За 1 час 19 минут, проведенные на корте, Надаль взял четыре подачи Хачанова и не удержал одну свою. На счету Рафаэля три эйса и одна двойная ошибка, а Карен один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии испанец лидирует со счетом 3:0.



За выход в полуфинал соревнований Надаль поспорит с австрийцем

Ранее Надаль и Тим встречались семь раз и в пяти из них первенствовал Рафаэль.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2



В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 31-летний испанец(1) одержал победу над 21-летним россиянином, занимающим в рейтинге ATP 38-е место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 19 минут, проведенные на корте, Надаль взял четыре подачи Хачанова и не удержал одну свою. На счету Рафаэля три эйса и одна двойная ошибка, а Карен один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии испанец лидирует со счетом 3:0.За выход в полуфинал соревнований Надаль поспорит с австрийцем Домиником Тимом (5).Ранее Надаль и Тим встречались семь раз и в пяти из них первенствовал Рафаэль.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2