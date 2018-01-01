Тим обыграл Джоковича и вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд € 5,238,735. Одиночный разряд. 64 участника.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters с призовым фондом € 5,238,735 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Седьмая ракетка мира, 24-летний австриец(5) в трех сетах переиграл 30-летнего серба(9), занимающего в рейтинге ATP 13-е место, со счетом 6:7(2), 6:2, 6:3.Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. Тим взял пять подач Джоковича и не удержал одну свою. Доминик девять раз подал навылет и совершил пять двойных ошибок, а Новак выполнил три эйса при двух двойных. В их личном мпротивостоянии лидером остается сербский теннисист – 5:2.За выход в полуфинал турнира Тим сразится в победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия).Доминик Тим (Австрия, 5) — Новак Джокович (Сербия, 9) – 6:7(2), 6:2, 6:3