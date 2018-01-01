Майами. Осака обыграла Серену Уильямс и стала соперницей Свитолиной

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.96 участниц.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.22-я ракетка мира, 20-летняя японкананесла поражение бывшей первой ракетке мира, 36-летней американке(WC) со счетом 6:3, 6:2.Поединок длился 1 час 17 минут. Осака сделала четыре брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшиеся у Уильямс. Наоми выполнили семь эйсов и допустила три двойных ошибки, а Серена три раза подала навылет и совершила пять двойных. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге Осака встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая посеяна под четвертым номером и первый круг пропускает.На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Осаки ничья – 2:2.Наоми Осака (Япония) — Серена Уильямс (США, WC) – 6:3, 6:2Екатерина Макарова (Россия) — Тимя Бачински (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:4Моника Никулеску (Румыния, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:4Ализе Корне (Франция) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) – 6:2, 7:5Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Катрин Беллис (США) – 6:3, 6:0Донна Векич (Хорватия) — Камила Джорджи (Италия) – 6:0, 7:5Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Саманта Стосур (Австралия) – 6:3, 6:4Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Аманда Анисимова (США, WC) - Rt