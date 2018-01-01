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Майами. Цуренко на старте потерпела поражение от Томлянович
Майами. Цуренко на старте потерпела поражение от ТомляновичВ Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

41-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко проиграла 24-летней австралийке Айле Томлянович, занимающей в мировом рейтинге 90-е место. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты и завершился в пользу австралийки со счетом 3:6, 6:4, 7:5. 

Соперницы сделали по семь брейков. Цуренко ни разу не подала навылет и совершила десять двойных ошибок, а Томлянович выполнила три эйса и допустила четыре двойных. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге соперницей Томлянович будет американка Слоан Стивенс, которая получила 13-й номер посева и первый круг пропускает.

Отметим, в основной сетке турнира играют еще две украинки. Элина Свитолина посеяна под четвертым номером и будет стартовать во втором круге. Ее первой соперницей станет победительница матча между американкой Сереной Уильямс (WC) и японкой Наоми Осакой.
Катерина Бондаренко в первом круге сыграет с бельгийкой Элисон Эйтванк.

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США)  Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.
Первый круг
Айла Томлянович (Хорватия, WC) – Леся Цуренко (Украина) — 3:6, 6:4, 7:5
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