Майами. Цуренко на старте потерпела поражение от Томлянович

Теннис.WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США) Хард. Призовой фонд $7,972,535. Одиночный разряд.

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $ 7,972,535 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.41-я ракетка мира, 28-летняя украинкапроиграла 24-летней австралийке, занимающей в мировом рейтинге 90-е место. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты и завершился в пользу австралийки со счетом 3:6, 6:4, 7:5.Соперницы сделали по семь брейков. Цуренко ни разу не подала навылет и совершила десять двойных ошибок, а Томлянович выполнила три эйса и допустила четыре двойных. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге соперницей Томлянович будет американка Слоан Стивенс, которая получила 13-й номер посева и первый круг пропускает.Отметим, в основной сетке турнира играют еще две украинки. Элина Свитолина посеяна под четвертым номером и будет стартовать во втором круге. Ее первой соперницей станет победительница матча между американкой Сереной Уильямс (WC) и японкой Наоми Осакой.Катерина Бондаренко в первом круге сыграет с бельгийкой Элисон Эйтванк.Айла Томлянович (Хорватия, WC) – Леся Цуренко (Украина) — 3:6, 6:4, 7:5