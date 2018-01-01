Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты

Теннис. BNP Paribas Open - Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (США) Хард. Призовой фонд $8,648,508. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире BNP Paribas Open - Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) стартовала с победы над 27-летней немкой, занимающей в мировом рейтинге 65-е место, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Элины три эйса и столько же двойных ошибок, а Мона пять раз подала навылет и допустила семь двойных. Теперь счет их лисных встреч стал 4:1 в пользу украинки.За выход в 1/8 финала Свитолина сыграет против испанки(27), которая в трех сетах переиграла представительницу Тайбэя(Q) – 6:4, 2:6, 6:3.На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Суарес-Наварро минимальное преимущество у Элины - 3:2.Элина Свитолина (Украина, 4) — Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:3Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) – 6:4, 2:6, 6:3Софья Жук (Россия, WC) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 18) – 6:3, 2:6, 7:5Александра Саснович (Беларусь) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 6:2, 6:4Даниэль Коллинз (США, WC) — Мэдисон Кис (США, 15) – 6:3, 7:6Юлия Гёргес (Германия, 12) — Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 6:1Винус Уильямс (США, 8) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:4Дарья Касаткина (Россия, 20) — Катерина Синякова (Чехия) – 6:2, 5:2 RtЕлена Веснина (Россия, 24) — Катрин Беллис (США) – 2:6, 6:1, 6:1Дарья Гаврилова (Австралия, 26) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) – 7:6,6:2Серена Уильямс (США) — Кики Бертенс (Нидерланды, 29) – 7:6, 7:5Анастасия Севастова (Латвия, 21) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:2, 2:6, 6:1Каролина Возняцки (Дания, 2) — Лара Арруабаррена (Испания, Q) – 6:4, 6:1Каролин Гарсия (Франция, 7) — Дженнифер Брэйди (США) – 6:4, 6:4