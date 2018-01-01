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Цуренко зачехлила ракетку в первом круге турнира в Дубае
Цуренко зачехлила ракетку в первом круге турнира в ДубаеВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

42-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко проиграла 30-летней итальянке Саре Эррани, занимающей в мировом рейтинге 143-е место. Поединок продолжался 1 час 41 минуту и завершился в пользу итальянки со счетом 6:4, 6:3.

Цуренко взяла три подачи Эррани и упустила шесть своих. Навылет соперницы не подавали, при этом итальянка совершила три двойных ошибки, а украинка – пять. После этой встречи в их личном противостоянии счет стал равный – 2:2.

Во втором круге соперницей Сары Эррани станет либо немка Анжелика Кербер (6), либо чешка Барбора Стрыкова.

Теннис. WTA. Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.
Первый круг
Сара Эррани (Италия, Q) — Леся Цуренко (Украина, Q) – 6:4, 6:3
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