Цуренко зачехлила ракетку в первом круге турнира в Дубае

Теннис. WTA. Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $733,900. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $733,900 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.42-я ракетка мира, 28-летняя украинкапроиграла 30-летней итальянке, занимающей в мировом рейтинге 143-е место. Поединок продолжался 1 час 41 минуту и завершился в пользу итальянки со счетом 6:4, 6:3.Цуренко взяла три подачи Эррани и упустила шесть своих. Навылет соперницы не подавали, при этом итальянка совершила три двойных ошибки, а украинка – пять. После этой встречи в их личном противостоянии счет стал равный – 2:2.Во втором круге соперницей Сары Эррани станет либо немка Анжелика Кербер (6), либо чешка Барбора Стрыкова.Сара Эррани (Италия, Q) — Леся Цуренко (Украина, Q) – 6:4, 6:3