Australian Open. Джокович, Дель Потро и Бердых вышли в третий круг, Вавринка, Гоффен и Куэрри выбыли и другие результаты

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еннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.



В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.14-я ракетка мира, 30-летний серб(14) в четырех сетах обыграл 31-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.За 2 часа 45 минут, проведенные на корте Джокович сделал семь брейков и упустил три своих подачи. Оба теннисиста выполнили по пять эйсов, при этом Новак совершил одиннадцать двойных ошибок, а Монфис – 15.За выход в 1/8 финала соревнований Джокович сыграет с испанцем(21), который в трех сетах победил американца(WC) – 6:4, 6:2, 7:6.Участниками третьего круга соревнований также стали аргентинец(12) и чех(19), которые встретятся в третьем круге.Дель Потро победил россиянина- 6:4, 7:6, 6:7, 6:4, а Бердых также в четырех сетах обыграл испанца– 6:3, 2:6, 6:2, 6:3.Не смогли пробиться в третий круг высоко сеяные теннисисты: бельгиец, швейцарец(9) и американец(13).Гоффен потерпел поражение от француза- 6:1, 6:7, 1:6, 6:7. Вавринка разгромно проиграл в трех сетах американцу, занимающему в рейтинге ATP 86-е место - 2:6, 1:6, 4:6. Куэрри в четырех сетах уступил венгру– 4:6, 6:7, 6:4, 2:6.Новак Джокович (Сербия, 14) — Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 6:3, 6:1, 6:3Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 21) — Тим Смычек (США, WC) – 6:4, 6:2, 7:6Александр Зверев (Германия, 4) — Петер Гоёвчик (Германия) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3Чхун Хён (Южная Корея) — Даниил Медведев (Россия) – 7:6, 6:1, 6:1Доминик Тим (Австрия, 5) — Денис Кудла (США, Q) –6:7, 3:6, 6:3, 6:2, 6:3Адриан Маннарино (Франция, 26) — Иржи Веселы (Чехия) – 6:3, 7:6, 5:7, 6:3Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 12) — Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 7:6, 6:7, 6:4Томаш Бердых (Чехия, 19) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – 6:3, 2:6, 6:2, 6:3Мартон Фучович (Венгрия) — Сэм Куэрри (США, 13) – 6:4, 7:6, 4:6, 6:2Николас Киккер (Аргентина) — Лукаш Лацко (Словакия) – 6:2, 7:5, 1:6, 7:5Фабио Фоньини (Италия, 25) — Евгений Донской (Россия) – 2:6, 6:3, 6:4, 6:1Жюльен Беннето (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия, 7) – 1:6, 7:6, 6:1, 7:6Теннис Сандгрен (США) — Стэн Вавринка (Швейцария, 9) – 6:2, 6:1, 6:4Максимильян Мартерер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3