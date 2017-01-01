Australian Open. Цуренко – Радваньска: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 10:09 0 | Теннис / Видео





Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 43-е место, не прошла в третий круг турнира, проиграв своей ровеснице из Польши, 35-й ракетке мира Агнешке Радваньской (26). Поединок продолжался 2 часа 17 минут и завершился в пользу польки со счетом







В Мельбурне (Австралия) проходит первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open.Украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 43-е место, не прошла в третий круг турнира, проиграв своей ровеснице из Польши, 35-й ракетке мира(26). Поединок продолжался 2 часа 17 минут и завершился в пользу польки со счетом 2:6, 7:5, 6:3.