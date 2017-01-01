Тони Надаль: У Рафы будут шансы побить рекорд Федерера «Шлемам»

Вчера, 16:26 200 | Теннис

Дядя Рафаэля Надаля Тони, который на протяжении многих лет был его тренером и оставил эту должность лишь после завершения сезона-2017, считает, что его племянник может опередить швейцарца



«Я уверен, что у Рафы будут шансы побить рекорд Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Тони Надаля Ubitennis. - В следующем сезоне ему, конечно, будет нелегко снова выиграть много соревнований, однако я считаю, что он может выиграть как минимум турниры в Монте-Карло и Барселоне, как и «Ролан Гаррос».



Дядя Рафаэля Надаля Тони, который на протяжении многих лет был его тренером и оставил эту должность лишь после завершения сезона-2017, считает, что его племянник может опередить швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В данный момент у Надаля 16 трофеев, включая 10 на «Ролан Гаррос», а у Федерера — 19.«Я уверен, что у Рафы будут шансы побить рекорд Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Тони Надаля Ubitennis. - В следующем сезоне ему, конечно, будет нелегко снова выиграть много соревнований, однако я считаю, что он может выиграть как минимум турниры в Монте-Карло и Барселоне, как и «Ролан Гаррос».