Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой

Первая ракетка Украины Элина Свиолина дала интервью программе «Время Спорта» на «Радио Вести».
Элина Свитолина: «В этом сезоне цели были попасть на турнир в Сингапуре и, конечно, закончить год в топ-8. Все пошло намного лучше, уже в середине сезона я выполнила эту задачу и знала, что не упаду ниже 8 место, поэтому играла в удовольствие.
Расстроилась ли я, что заканчиваю сезон на шестой позиции в рейтинге? От меня это уже не зависело. Я сделала все, что могла. На всех последних турнирах я выложилась на 100%.
Конечно, хотелось закончить год лучше или подняться даже выше, но мне 23 года. В этом сезоне не стояло задачи стать первой. Есть варианты, как это можно сделать. Или ты играешь много турниров и набираешь очки, или ты пытаешься хорошо подготовиться к важным соревнованиям, поберечь себя и играть меньше. Я не хочу набирать рейтинг количеством турниров, мое здоровье должно продержаться еще много лет, чтобы не было травм и вылетов на год-полтора. Моя команда также всегда стремиться меня поберечь.
Что касается выступления в Сингапуре, то в первом матче с Каролин Возняцки у меня был очень-очень плохой день, мало что получалось. Тогда я старалась просто привыкнуть к этому корту уже с перспективой на следующий раунд.
Буду ли я менять тренера? Нет, официально этой информации не было и я могу сказать, что у меня не будет смены тренеров на данный момент. Об условиях работы с Тьерри Аскьоне скажу, что с ним я могу общаться в любое время суток. То, что он не приедет на Итоговый турнир, это решение было давно принято. Кстати, все турниры, которые я выиграла, я отыграла без него. У нас изначально сама идея сотрудничества была в том, что у меня есть свое время, когда я могу сама подумать. Потом я ему озвучиваю свои мысли, и мы можем прийти к общему решению. Так же и на корте, ведь ты должен быть решительным и самостоятельно делать выбор.
Сейчас я в отпуске, у меня есть три недели. В этом году я куда-то далеко не поеду, побуду больше дома с семьей.
Покупка жилья в Лондоне? Это скорее оптимальный выбор, а не моя мечта, потому что в моей команде двое специалистов из Британии, там у меня есть необходимая база для тренировок, а также удобно ездить в Париж, где я также тренируюсь».
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