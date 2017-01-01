На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой

Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первойПервая ракетка Украины Элина Свиолина дала интервью программе «Время Спорта» на «Радио Вести».

Элина Свитолина: «В этом сезоне цели были попасть на турнир в Сингапуре и, конечно, закончить год в топ-8. Все пошло намного лучше, уже в середине сезона я выполнила эту задачу и знала, что не упаду ниже 8 место, поэтому играла в удовольствие.

Расстроилась ли я, что заканчиваю сезон на шестой позиции в рейтинге? От меня это уже не зависело. Я сделала все, что могла. На всех последних турнирах я выложилась на 100%. 

Конечно, хотелось закончить год лучше или подняться даже выше, но мне 23 года. В этом сезоне не стояло задачи стать первой. Есть варианты, как это можно сделать. Или ты играешь много турниров и набираешь очки, или ты пытаешься хорошо подготовиться к важным соревнованиям, поберечь себя и играть меньше. Я не хочу набирать рейтинг количеством турниров, мое здоровье должно продержаться еще много лет, чтобы не было травм и вылетов на год-полтора. Моя команда также всегда стремиться меня поберечь.

Что касается выступления в Сингапуре, то в первом матче с Каролин Возняцки у меня был очень-очень плохой день, мало что получалось. Тогда я старалась просто привыкнуть к этому корту уже с перспективой на следующий раунд. 

Буду ли я менять тренера? Нет, официально этой информации не было и я могу сказать, что у меня не будет смены тренеров на данный момент. Об условиях работы с Тьерри Аскьоне скажу, что с ним я могу общаться в любое время суток. То, что он не приедет на Итоговый турнир, это решение было давно принято. Кстати, все турниры, которые я выиграла, я отыграла без него. У нас изначально сама идея сотрудничества была в том, что у меня есть свое время, когда я могу сама подумать. Потом я ему озвучиваю свои мысли, и мы можем прийти к общему решению. Так же и на корте, ведь ты должен быть решительным и самостоятельно делать выбор.

Сейчас я в отпуске, у меня есть три недели. В этом году я куда-то далеко не поеду, побуду больше дома с семьей.

Покупка жилья в Лондоне? Это скорее оптимальный выбор, а не моя мечта, потому что в моей команде двое специалистов из Британии, там у меня есть необходимая база для тренировок, а также удобно ездить в Париж, где я также тренируюсь».

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Свитолина: Титул в Дубае - одна из самых больших побед для меня
Элина Свитолина: Олимпиада - это не рядовой турнир, отнимает много энергии
Свитолина: Моя цель в этом сезоне - войти в ТОП-20 мирового рейтинга
Свитолина: Хочется закончить год на положительной волне
Элина Свитолина: Для Иванович - я удобная соперница
Свитолина: Проведу несколько недель в Абу-Даби, чтобы подготовиться к жаре и открытым кортам
Элина Свитолина: Хочу превзойти рекорд Андрея Медведева
Элина Свитолина начала сотрудничество с Жюстин Энен
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой
Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе
Элина Свитолина - девятая в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона
Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире WTA в Лиможе
Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции, Джокович и Маррей покинули топ-10

Последние новости спорта

09:34 НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результаты 46 | Баскетбол

08:53 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Аризону», «Монреаль» выиграл у «Вегаса», «Вашингтон» проиграл «Баффало» и другие результаты 56 | Хоккей

08:27 Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой 61 | Теннис

08:00 Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе 111 | Теннис

20:59 Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне 179 | Бокс

20:47 Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов 169 | Бокс

17:45 Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке 207 | Бокс

17:29 НБА. Лучшие моменты недели (Видео) 321 | Баскетбол / Видео

16:55 Элина Свитолина - девятая в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона 183 | Теннис

16:36 Поветкин: Интересно было бы снова побоксировать с Кличко 186 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)





Топ-новости недели

Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы
Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже
Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (112)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги