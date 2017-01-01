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Надаль вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже и другие результаты

Надаль вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Париже и другие результатыВ Париже (Франция) на турнире ATP - Rolex Paris Masters с призовым фондом €4,835,975 завершились матчи третьего круга.

Первая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) не без труда обыграл своего ровесника из Уругвая Пабло Куэваса, занимающего в рейтинге ATP 36-е место, со счетом 6:3, 6:7(5), 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Надаль взял четыре подачи соперника и упустил две своих. На счету Рафаэля три эйса и семь двойных ошибок, а Куэвас одиннадцать раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь в их лично противостоянии испанец лидирует со счетом 4:1.

За выход в полуфинал турнира Надаль сыграет против серба Филипа Краиновича (Q), который выбил из борьбы француза Николя Маю (WC) - 6:2, 3:6, 6:1.

Ранее Надаль и Краинович не встречались.

Теннис. ATP-  Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард (зал). Призовой фонд €4,835,975. Одиночный разряд. 48 участников
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:3, 6:7(5), 6:3
Филип Краинович (Сербия, Q) — Николя Маю (Франция, WC) – 6:2, 3:6, 6:1

Жюльен Беннето (Франция, WC) - Давид Гоффен (Бельгия, 7) — 6:3, 6:3
Марин Чилич (Хорватия, 3) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 14) — 7:6(4), 6:2


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