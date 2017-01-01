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Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова

Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале ДимитроваВ Стокгольме (Швеция) на турнире ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open с призовым фондом €660,375 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

19-я ракетка мира, 29-летний аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (4) одержал победу над с лидером посева, восьмой ракеткой мира 26-летним болгарином Григором Димитровым со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. Дель Потро взял три подачи Димитрова и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у болгарина. Хуан Мартин выполнил девять эйсов при одной двойной ошибке, а Григор пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой победы аргентинец увеличил отрыв в счете по личным встречам с болгарином до 6:2.

Дель Потро выиграл первый титул в сезоне и 20-й в карьере. За свой успех на турнире Intrum Stockholm Open аргентинец получит 250 очков в зачет рейтинга ATP и €105.045 призовых.

Теннис. ATP World Tour 250 - Intrum Stockholm Open. Стокгольм (Швеция). Хард (зал). Призовой фонд €660,375. Одиночный разряд. 28 участников
Финал
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) —Григор Димитров (Болгария, 1) — 6:4, 6:2

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