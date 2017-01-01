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Цинциннати. Надежда Киченок не прошла во второй круг в парном разряде
Цинциннати. Надежда Киченок не прошла во второй круг а парном разрядеВ Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier - Western & Southern Open в парном разряде завершились матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (48-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Анастасией Родионовой (46) из Австралии уступили россиянке Дарье Касаткиной (93) и австралийке Дарье Гавриловой (71). Поединок длился 1 час 28 минут и завершился в пользу российско-австралийского дуэта со счетом 7:6(4), 0:6, 10:8.

Киченок и Родионова реализовали четыре брейк-пойнта из шести и не удержали одну свою подачу. На их счету один эйс и три двойных ошибки, а соперницы навылет не подали ни разу и совершили пять двойных ошибок.

Отметим, что борьбу в парном разряде продолжает Ольга Савчук. Вместе с немкой Юлией Гёргес они вышли во второй круг, где их соперницами будут Сания Мирза (7) из Индии и китаянка Пен Шуай (12), которые посеяны под четвертым номером и первый круг пропускали.     
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