Australian Open. Надежда Киченок и Сания Мирза не прошли во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Посеянные под 12-м номером украинка Надежда Киченок (№31 WTA в парном разряде) и Сания Мирза (68) из Индии проиграли словенкам Кайе Юван (154) и Тамаре Зиданшек (136). Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу словенок со счетом 6:4, 7:6(5).

Киченок и Мирза реализовали два брейк-пойнта из восьми, соперницы – три из пяти. Надежда и Сания ни разу не подали навылет и допустили три двойные ошибки, а на счету победительниц один эйс и три двойные.

Отметим, что лучшим результатом Надежды Киченок на Australian Open в парном разряде был выход в третий круг турнира в 2018 году.





