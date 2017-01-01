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01:10 РоджераРоджер Федерер проиграл Александру Звереву в финале «Мастерса» в Монреале 115 | Теннис

00:52 Сборная США выиграл медальный зачет ЧМ по легкой атлетике; украинцы на 32-м месте 78 | Легкая атлетика

00:40 Победа Свитолиной над Возняцки в финале турнира в Торонто (Видеообзор) 97 | Теннис / Видео

00:08 Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Торонто, обыграв Возняцки 116 | Теннис / Главные новости спорта

23:46 Мужская сборная Тринидада и Тобаго – чемпион мира в эстафете 4х400 м 103 | Легкая атлетика

23:23 Американки – чемпионки мира в эстафете 4х400 м 109 | Легкая атлетика

23:10 Кенийцы Манангой и Черуйот сделали победный дубль на ЧМ мира в беге на 1500 м 97 | Легкая атлетика

22:59 Богдан Бондаренко – девятый в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне 92 | Легкая атлетика