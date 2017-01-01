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Торонто. Поражения Надаля и Монфиса, победы Федерера и Александра Зверева (Видеообзор)
На турнире категории Masters - Coupe Rogers в Торонто (Канада) в третьем круге испанец Рафаэль Надаль (1) сенсационно проиграл канадцу Денису Шаповалову (WC) - 6:3, 4:6, 6:7 (4).
Швейцарец Роджер Федерер (2) одолел испанца Давида Феррера со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
Испанец Роберто Баутиста-Агут (12) переиграл француза Гаэля Монфиса  - 4:6, 7:6 (5), 7:6 (2).
Александр Зверев (4) из Германии взял верх над австралийцем Ником Кирьосом (16) - 6:4, 6:3.

Торонто. Поражения Надаля и Монфиса, победы Федерера и Александра Зверева. Видеообзор:

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