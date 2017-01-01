Торонто. Поражения Надаля и Монфиса, победы Федерера и Александра Зверева. Видеообзор:

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21:05 Вероника Марченко поборется за бронзу этапа КМ в Берлине по стрельбе из классического лука 104 | Стрельба

17:19 Десятиборец Алексей Касьянов – восьмой после трех видов на ЧМ в Лондоне 147 | Легкая атлетика

16:43 Свитолина: Я очень рада, что смогла победить Винус в двух сетах 292 | Теннис

16:09 Ломаченко: Марриага оказался скучным – пришлось самому делать интересный бой 142 | Бокс

15:48 Богдан Бондаренко в прыжках в высоту вышел в финал ЧМ в Лондоне 180 | Легкая атлетика

15:27 Наталья Семенова не прошла в финал в метании диска на ЧМ в Лондоне 133 | Легкая атлетика

15:11 Десятиборец Алексей Касьянов – 11-й после двух видов на ЧМ в Лондоне 172 | Легкая атлетика

14:50 Женская сборная Украины начала подготовку к квалификации на Евробаскет-2019 143 | Баскетбол