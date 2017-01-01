Уимблдон. Федерер обыграл Бердыха и стал вторым финалистом

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.



Пятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, нанес поражение 31-летнему чеху Томашу Бердыху (11), занимающему в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 7:6(4), 7:6(4), 6:4.



За 2 часа 18 минут, проведенных на корте, Федерер взял две подачи Бердыха и не удержал одну свою. На счету Роджера 13 эйсов и четыре двойных ошибки, а Томаш девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче.



В финале соперником Федерера будет хорват Марин Чилич (7), который



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

½ финала

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Томаш Бердых (Чехия, 11) – 7:6(4), 7:6(4), 6:4

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.Пятая ракетка мира, 35-летний швейцарец, посеянный под третьим номером, нанес поражение 31-летнему чеху(11), занимающему в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 7:6(4), 7:6(4), 6:4.За 2 часа 18 минут, проведенных на корте, Федерер взял две подачи Бердыха и не удержал одну свою. На счету Роджера 13 эйсов и четыре двойных ошибки, а Томаш девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче.В финале соперником Федерера будет хорват Марин Чилич (7), который победил американца Сэма Куэрри. Финальный матч состоится в воскресенье, 16 июля.Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Томаш Бердых (Чехия, 11) – 7:6(4), 7:6(4), 6:4