Уимблдон. Федерер обыграл Бердыха и стал вторым финалистом

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.
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