Чилич обыграл Куэрри и впервые вышел в финал Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.



Шестая ракетка мира, 28-летний хорват Марин Чилич (7) нанес поражение в четырех сетах 29-летнему американцу Сэму Куэрри (24), занимающему в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:7(6), 6:4, 7:6(3), 7:5.



Теннисисты играли 2 часа 56 минут. Чилич взял четыре подачи Куэрри и не удержал две своих. На счету победителя 25 эйсов при одной двойной ошибке, а Сэм 13 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 5:0 в пользу хорвата.



В финале Уимблдона соперником Чилича станет победитель матча



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

½ финала

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Сэм Куэрри (США, 24) – 6:7(6), 6:4, 7:6(3), 7:5

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.Шестая ракетка мира, 28-летний хорват(7) нанес поражение в четырех сетах 29-летнему американцу(24), занимающему в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:7(6), 6:4, 7:6(3), 7:5.Теннисисты играли 2 часа 56 минут. Чилич взял четыре подачи Куэрри и не удержал две своих. На счету победителя 25 эйсов при одной двойной ошибке, а Сэм 13 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 5:0 в пользу хорвата.В финале Уимблдона соперником Чилича станет победитель матча Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Томаш Бердых (Чехия, 11).Марин Чилич (Хорватия, 7) — Сэм Куэрри (США, 24) – 6:7(6), 6:4, 7:6(3), 7:5