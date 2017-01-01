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Чилич обыграл Куэрри и впервые вышел в финал Уимблдона

Чилич обыграл Куэрри и впервые вышел в финал Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.

Шестая ракетка мира, 28-летний хорват Марин Чилич (7) нанес поражение в четырех сетах 29-летнему американцу Сэму Куэрри (24), занимающему в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:7(6), 6:4, 7:6(3), 7:5.

Теннисисты играли 2 часа 56 минут. Чилич взял четыре подачи Куэрри и не удержал две своих. На счету победителя 25 эйсов при одной двойной ошибке, а Сэм 13 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 5:0 в пользу хорвата.

В финале Уимблдона соперником Чилича станет победитель матча Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Томаш Бердых (Чехия, 11).
 
Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
½ финала
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Сэм Куэрри (США, 24) – 6:7(6), 6:4, 7:6(3), 7:5
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