Уимблдон. Винус Уильямс вышла в четвертый круг, Цибулкова завершила выступление

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи третьего круга.Одиннадцатая ракетка мира, 36-летняя американка(10) взяла верх над 59-м номером мирового рейтинга, 19-летней японкойсо счетом 7:6(3), 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Уильямс сделала два брейка и пять эйсов, допустив пять двойных ошибок. Осака ответила американке одним брейком и восемью эйсами при двух двойных ошибках. Ранее теннисистки не встречались.В 1/8 финала соперницей Уильямс будет хорватка(27), которая за 2 часа 36 минут обыграла в трех сетах девятую ракетку мира(8) из Словакии со счетом 7:6(3), 3:6, 6:4.Винус Уильямс (США, 10) — Наоми Осака (Япония) – 7:6(3), 6:4Ана Конюх (Хорватия, 27) — Доминика Цибулкова (Словакия, 8) – 7:6(3), 3:6, 6:4