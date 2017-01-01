Уимблдон. Азаренко обыграла Веснину и вышла в третий круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи второго круга.27-летняя белоруска(SR), занимающая ныне в мировом рейтинге 683-ю строчку, победила 16-ю ракетку мира, 30-летнюю россиянку(15) со счетом 6:3, 6:3.Поединок продолжался 1 час 38 минут. Азаренко реализовала три брейк-пойнта из девяти и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Весниной. На счету Виктории восемь эйсов и четыре двойных ошибки, а Елена ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь белоруска лидирует в их противостоянии со счетом 8:0.В третьем круге Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон, (WC), которая победила Анастасию Севастову (18) из Латвии – 6:0, 6:4.Напомним, Азаренко родила сына в декабре 2016 года. Уимблдон — второй турнир для нее после полуторагодичного перерыва, связанного с беременностью и родами.Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Елена Веснина (Россия, 15) – 6:3, 6:3Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — Анастасия Севастова (Латвия, 18) – 6:0, 6:4