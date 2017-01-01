Уимблдон. Феррер, Монфис, Дель Потро и Южный прошли во второй круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.35-летний испанец, занимающий в мировом рейтинге 39-е место, нанес поражение 27-й ракетке мира, 31-летнему французу(22), со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:2.За 2 часа 54 минуты, проведенных на корте Феррер выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. На его счету один эйс и пять двойных ошибок, а Гаске на подаче не ошибался, но и навылет не подавал. Счет их личных встреч стал 10:3 в пользу испанца.Следующим соперником Феррера будет бельгиец Стив Дарси, который за три часа 5 минут, в пяти сетах переиграл Ричардаса Беранкиса из Литвы - 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3.Давид Феррер (Испания) — Ришар Гаске (Франция, 22) – 6:3, 6:4, 5:7, 6:2Стив Дарси (Бельгия) — Ричардас Беранкис (Литва, SR) – 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3Гаэль Монфис (Франция, 15) — Даниэль Брандс (Германия, Q) – 6:3, 7:5, 6:4Михаил Южный (Россия) — Николя Маю (Франция) – 6:2, 7:5, 6:4Эрнест Гулбис (Латвия, SR) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) – 6:1, 6:1, 6:2Миша Зверев (Германия, 27) — Бернард Томич (Австралия) – 6:4, 6:3, 6:4Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Танаси Коккинакис (Австралия, SR) – 6:3, 3:6, 7:6, 6:4