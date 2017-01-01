Лондон. Турнир лишился первого и второго сеяных – Маррея и Вавринки

В Лондоне (Великобритания) на травяном турнире ATP500 - Aegon Championships с призовым фондом $127,000, в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира, 30-летний британец, посеянный под. первым номером (1) неожиданно проиграл 23-летнемй соотечественнику, занимающему в мировом рейтинге 90-ю позицию, который пробился в основную сетку, как lucky loser. Поединок продолжался 1 час 43 минуты и завершился в пользу Джордана со счетом 7:6(4), 6:2.Маррей не сумел реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, в то время, как Джордан реализовал два из семи. На счету Энди четыре эйса и три двойных ошибки, а его соперник 12 раз подал навылет и лишь один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Во втором круге соперником Джордана будет американец Сэм Куэрри, который победил новозеландца Норри Кэмерона (WC) – 6:1, 6:4.

Теннис. ATP500 - Aegon Championships. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд €1,836,660. 32 участника

С поражения стартовал и второй номер посева - третья ракетка мира 32-летний швейцарец Стэн Вавринка, проиграв за полтора часа 35-летнему испанцу Фелисиано Лопесу, занимающемй в мировом рейтинге 32-е место. Встреча завершилась победой испанца со счетом 7:6(4), 7:5.Лопес сделал один брейк и отыграл оба брейк пойнта, имевшихся у Вавринки. Оба соперника выполнили по 16 эйсов и допустили по две двойных ошибки. Благодаря победе испанец до минимума сократил отставание в счете по личным встречам со швейцарцем – 3:4.За выход в четвертьфинал турнира Лопес сыграет против француза Жереми Шарди (Q), который был сильнее британца Лиама Броэди (LL) – 6:4, 6:4.Джордан Томпсон (Австралия, LL) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 7:6, 6:2Сэм Куэрри (США) — Норри Кэмерон (Новая Зеландия, WC) – 6:1, 6:4Фелисиано Лопес (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария, 2) – 7:6, 7:5Жереми Шарди (Франция, Q) — Лиам Броэди (Великобритания, LL) – 6:4, 6:4