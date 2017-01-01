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Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале

Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале

В Хертогенбос (Нидерланды) на турнире ATP250, с призовым фондом $646,571, в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

34-летний Жиль Мюллер (4) из Люксембурга, занимающий в рейтинге ATP 28-е место, взял верх над 24-й ракеткой мира, 38-летним хорватом Иво Карловичем (3) со счетом 7:6(5), 7:6(4).

За 1 час 32 минуты игрового времени соперники не позволили друг друг заработать ни одного брейк-пойнта. Мюллер выполнил 22 эйса и лишь один раз ошибся на подаче, а Карлович 19 раз подал навылет и допустил две двойных ошибки. Благодаря победе Жиль вышел вперед в противостоянии с Карловичем – 2:1.

Для Мюллера титул, завоеванный в Хертогенбосе, стал вторым в сезоне и в карьере и принес ему 250 очков в зачет рейтинга ATP, а также $117,545 призовых.

Теннис. ATP250. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $646,571. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Жиль Мюллер (Люксембург, 4) — Иво Карлович (Хорватия, 3) – 7:6(5), 7:6(4)
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