Хертогенбос. Мюллер на двух тай-брейках обыграл Карловича в финале

Теннис. ATP250. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $646,571. Одиночный разряд. 28 участников.

В Хертогенбос (Нидерланды) на турнире ATP250, с призовым фондом $646,571, в одиночном разряде состоялся финальный матч.34-летний(4) из Люксембурга, занимающий в рейтинге ATP 28-е место, взял верх над 24-й ракеткой мира, 38-летним хорватом(3) со счетом 7:6(5), 7:6(4).За 1 час 32 минуты игрового времени соперники не позволили друг друг заработать ни одного брейк-пойнта. Мюллер выполнил 22 эйса и лишь один раз ошибся на подаче, а Карлович 19 раз подал навылет и допустил две двойных ошибки. Благодаря победе Жиль вышел вперед в противостоянии с Карловичем – 2:1.Для Мюллера титул, завоеванный в Хертогенбосе, стал вторым в сезоне и в карьере и принес ему 250 очков в зачет рейтинга ATP, а также $117,545 призовых.Жиль Мюллер (Люксембург, 4) — Иво Карлович (Хорватия, 3) – 7:6(5), 7:6(4)