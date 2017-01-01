Вавринка: Встреча с Надалем в финале «Ролан Гаррос» — самый сложный вызов в теннисе

Сегодня, 14:27 11 | Теннис

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над британцем Энди Марреем в полуфинале «Ролан Гаррос» со счетом



«Конечно, находиться в одном сете от поражения было непросто, — приводит слова Вавринки официальный сайт «Ролан Гаррос». - Против Маррея ты можешь доминировать в отдельных геймах, но он все равно будет нагонять тебя, будет биться. Он великолепно обороняется и знает, как в какой момент нужно сыграть. Именно поэтому сейчас он первый в мире. Нужно просто смириться с тем, что он может отыграться в любой партии, и держать концентрацию. Психологически матч с ним был тяжелым. Я очень рад, что в итоге сумел победить.



Встреча с Рафой на грунте, в финале «Ролан Гаррос», пожалуй, самый сложный вызов из всех, какие только возможны в теннисе. Он лучший грунтовый теннисист в истории. Он идёт за своим десятым «Ролан Гаррос» — это невероятный результат. Но в финале давление будет оказываться на нас обоих. Мы оба хотим завоевать титул и приложим к этому все усилия».



Финальный матч состоится в воскресенье, 11 июня.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над британцем Энди Марреем в полуфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1 , а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи в финале с испанцем Рафаэлем Надалем.«Конечно, находиться в одном сете от поражения было непросто, — приводит слова Вавринки официальный сайт «Ролан Гаррос». - Против Маррея ты можешь доминировать в отдельных геймах, но он все равно будет нагонять тебя, будет биться. Он великолепно обороняется и знает, как в какой момент нужно сыграть. Именно поэтому сейчас он первый в мире. Нужно просто смириться с тем, что он может отыграться в любой партии, и держать концентрацию. Психологически матч с ним был тяжелым. Я очень рад, что в итоге сумел победить.Встреча с Рафой на грунте, в финале «Ролан Гаррос», пожалуй, самый сложный вызов из всех, какие только возможны в теннисе. Он лучший грунтовый теннисист в истории. Он идёт за своим десятым «Ролан Гаррос» — это невероятный результат. Но в финале давление будет оказываться на нас обоих. Мы оба хотим завоевать титул и приложим к этому все усилия».Финальный матч состоится в воскресенье, 11 июня.