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Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)

Третий номер мирового рейтинга, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка (3) в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея (1) со счетом 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6:1.

Ролан Гаррос. Полуфинал. Стэн Вавринка – Энди Маррей. Лучшие моменты матча. Видео:


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