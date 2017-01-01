Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)

Сегодня, 11:23 0 | Теннис / Видео

Третий номер мирового рейтинга, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка (3) в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея (1) со счетом 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6:1.



Ролан Гаррос. Полуфинал. Стэн Вавринка – Энди Маррей. Лучшие моменты матча. Видео:





Третий номер мирового рейтинга, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка (3) в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея (1) со счетом 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6:1.