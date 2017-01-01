Ролан Гаррос. Долгополов уступил в трех сетах Вавринке во втором круге

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 89-е место, проиграл третьей ракетке мира, 32-летнему швейцарцу Стэну Вавринке. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился в пользу швейцарца со счетом 6:4, 7:6(5), 7:5.Долгополов реализовал два брейк-пойнта из семи, Вавринка – четыре из девяти. Александр шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против 16-ти эйсов и пяти двойных ошибок у Вавринки. Между собой теннисисты играли впервые.Долгополов завершил выступление в Париже, заработав 45 рейтинговых очков и $53,500 призовых.Вавринка в третьем круге сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, 28) - Андреас Сеппи (Италия).Напомним, Сергей Стаховский также выбыл из борьбы во втором круге, проиграв бельгийцу Давиду Гоффену.Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Александр Долгополов (Украина) - 6:4, 7:6(5), 7:5