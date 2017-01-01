Страсбург. Стосур в финале обыграла Гаврилову

WTA Internazionali. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории Internazional, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся финальный матч.24-я ракетка мира, 33-летняя австралийка(6/WC) одержала победу над своей 23-летней соотечественницей(7), занимающей в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 5:7, 6:4, 6:3.Поединок длился 2 часа 45 минут. Стосур взяла пять подач соперницы и упустила четыре своих. На ее счету один эйс и шесть двойных ошибок, а Гаврилова четыре раза подала навылет и совершила девять двойных. Теперь счет их личных встреч стал равным - 1:1.Для Стосур этот титул стал первым в сезоне и девятым в карьере. За победу Саманта получит 250 рейтинговых очков и $110,804 призовых.Саманта Стосур (Австралия, 6/WC) - Дарья Гаврилова (Австралия, 7) — 5:7, 6:4, 6:3