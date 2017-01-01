Младенович обыграла Кузнецову и стала второй финалисткой турнира WTA в Мадриде

Вчера, 23:01 101 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



23-летняя француженка Кристина Младенович (14), занимающая в мировом рейтинге 17-е место, обыграла девятую ракетку мира, 31-летнюю россиянку Светлану Кузнецову (8) со счетом 6:4, 7:6(4).



За 1 час 43 минуты, проведенные на корте, Младенович сделала два брейка и не удержала одну свою подачу. Обе соперницы совершили на подаче по четыре двойных ошибки, при этом Кузнецова пять раз подала навылет, а Младенович – один. Это была вторая победа француженки в двух встречах с россиянкой.



За титул Младенович сразится с действующей чемпионкой турнира, восьмой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (3), которая



В противостоянии Младенович и Халеп впереди француженка – 3:1.



Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

½ финала

Кристина Младенович (Франция, 14) – Светлана Кузнецова (Россия, 8) — 6:4, 7:6(4)

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.23-летняя француженка(14), занимающая в мировом рейтинге 17-е место, обыграла девятую ракетку мира, 31-летнюю россиянку(8) со счетом 6:4, 7:6(4).За 1 час 43 минуты, проведенные на корте, Младенович сделала два брейка и не удержала одну свою подачу. Обе соперницы совершили на подаче по четыре двойных ошибки, при этом Кузнецова пять раз подала навылет, а Младенович – один. Это была вторая победа француженки в двух встречах с россиянкой.За титул Младенович сразится с действующей чемпионкой турнира, восьмой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (3), которая победила Анастасию Севастову из Латвии.В противостоянии Младенович и Халеп впереди француженка – 3:1.Кристина Младенович (Франция, 14) – Светлана Кузнецова (Россия, 8) — 6:4, 7:6(4)