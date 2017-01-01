Кузнецова разгромила Бушар и стала последней полуфиналисткой на турнире WTA в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.
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