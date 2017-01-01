Мюнхен. Первая ракетка турнира Монфис проиграл во втором круге Чхун Хёну

Теннис. ATP Tour 250.Мюнхен (Германия). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Лидер посева, 16-й ракетка мира 30-летний французпотерпел поражение от 20-летнегоиз Южной Кореи, занимающего в рейтинге ATP 78-е место. Поединок длился 1 час 12 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу южнокорейца.Монфис не сумел реализовать ни одного из трех имевшихся у него брейк-пойнтов, в то время как его соперник реализовал три из девяти. Гаэль выполнил четыре эйса и допустил три двойных ошибки, а Чхун Хён два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.Соперником Чхун Хёна в четвертьфинале стане победитель матча Миша Зверев (Германия, 6) - Мартин Клижан (Словакия).Чхун Хён (Южная Корея) — Гаэль Монфис (Франция, 1) – 6:2, 6:4Орасио Себальос (Аргентина) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 5) – 7:6, 6:4Гидо Пелья (Аргентина, Q) — Фабио Фоньини (Италия, 4) – 6:3, 6:2